União Barbarense nega retranca Depois da derrota para o Ituano por 1 a 0, na última quarta-feira, o União Barbarense entra em campo neste sábado, às 18 horas, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, para tentar a recuperação no Campeonato Paulista. No entanto, a missão é ingrata, porque o adversário é o São Paulo, líder do campeonato com 12 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. O União Barbarense, com seis pontos, é nono colocado. "Não temos que temer o São Paulo, mas sim respeitá-los. Isto não quer dizer que não vamos atacar", garante o técnico Válter Ferreira, que pela primeira vez dirige o time dentro de casa. Seu objetivo é conseguir uma motivação extra dos jogadores justamente pelo fato de enfrentar o líder da competição. "Se cada jogador der um pouco mais de si, tenho certeza de que podemos nos sair bem em campo", justificou Ferreira. A partida tem um sabor especial para dois jogadores. O meia Chico Marcelo e o volante André Conceição, destaques da campanha do título do Brasileiro da Série C em 2004, vão realizar a última partida pelo clube. Ambos vão jogar futebol na Ucrânia. "Serão sérios desfalques para nossa seqüência. Mas teremos que repor com qualidade", frisou Ferreira. Apesar da derrota em Itu, o técnico optou por não promover mudanças drásticas. Existe a possibilidade do lateral Fábio Duarte retornar. Ele estava com problemas na coxa direita. Caso confirme sua escalação, Adriano Iversen será deslocado ao meio-campo. Com isso, um zagueiro será sacado e o esquema voltará a ser o 4-4-2. Na manhã desta sexta-feira os jogadores participaram de um último preparativo. O técnico Válter Ferreira comandou um treinamento recreativo e logo depois os jogadores foram para concentração. O fato do São Paulo liderar o Paulistão está fazendo o torcedor de Santa Bárbara e região se interessar pela partida. No total, foram disponibilizados oito mil ingressos, e os administradores do estádio acreditam que até momentos antes da partida boa parte dos bilhetes já tenham sido vendidos.