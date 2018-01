União Barbarense perde para o Criciúma O União Barbarense sofreu a primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro da Série B ao perder, de virada, por 2 a 1, para o Criciúma na noite desta terça-feira no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, pela oitava rodada. Os atacantes Ricardo Lobo e Éder marcaram no segundo tempo os gols da vitória. Estes foram os três primeiros pontos conquistados pelo time catarinense jogando no estádio de um adversário. Os catarinenses deixam a zona do rebaixamento e saltam para a 14.ª colocação, com nove pontos. Já o União Barbarense continua com oito pontos e entra na zona do descenso, na 18.ª posição. O time paulista até começou muito bem a partida. Logo a três minutos marcou o seu gol, através do zagueiro Valdir, de cabeça. Não manteve, porém, o ritmo da primeira parte do primeiro tempo e, no segundo tempo, os catarinenses tomaram conta do jogo, conseguindo uma importante vitória. Ricardo Lobo empatou no primeiro minuto e, aos 12 minutos, Éder desempatou. "Mostramos que estamos no caminho certo", comemorou o técnico Dorival Júnior.