União Barbarense quer conter ansiedade Em excelente situação no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C e com um pé na Série B em 2005, o União Barbarense se prepara para enfrentar o Gama, domingo, em Brasília. Com nove pontos e na liderança isolada, o técnico Sérgio Farias quer que seus jogadores mantenham a concentração e não quer saber de clima de oba-oba. "É natural que os jogadores fiquem contentes com a campanha. Mas não podemos relaxar, porque não conquistamos nada ainda e exijo concentração máxima. O jogo contra o Gama é muito difícil e essencial para nossas pretensões", disse farias. Apesar da preocupação do treinador, a situação do time no quadrangular é bastante confortável. O time é o líder isolado com nove pontos em três jogos, portanto, com 100% de aproveitamento. O Gama tem seis, o Americano três e o Limeiro é o lanterna sem nenhum ponto. O time paulista pode até conquistar o acesso nesta rodada, a primeira do returno. Para isso basta vencer. Ou, talvez, empatar desde que o Limoeiro vença o Americano, no Ceará. Farias disse que o time não irá jogar retrancado. "Respeitamos o Gama, mas não sabemos jogar atrás. Vamos buscar o gol lá em Brasília", completa. O treinador ainda não definiu os substitutos do volante Adriano Iversen e do atacante Frontini. Este último é a principal ausência para o treinador. Ele é o artilheiro isolado do campeonato, com 10 gols. Para sua vaga, três jogadores disputam a posição: Zaltron, Brenner e Marco Aurélio. Outros times - No Centro de Treinamentos do Gama, o meia Peri, passou mal, dando um susto nos companheiros e na direção técnica. O atleta foi encaminhado para uma clínica da cidade. Não passou de um grande mal estar. Por precaução, foram realizados exame s gerais, inclusive de coração. Outro que passou por exames médicos foi o atacante Cristian. Após as radiografias, o médico do clube não constatou fratura, embora o local, a coxa esquerda, permaneça bastante inchada. Segundo o médico Valter Rios, Cristian tem grandes chances de ser liberado para os trabalhos de sexta-feira. No Americano, o técnico Válter Ferreira terá dois problemas para escalar seu time. O problema do treinador é no meio campo, já que Flávio Santos e Índio estão suspensos. Somente na sexta-feira, Ferreira vai definir os onze titulares do clube carioca. Apesar de estar recuperado de contusão, o zagueiro George ainda não tem sua presença garantida no Limoeiro. O técnico Oliveira Canindé espera primeiro testar o jogador ao lado de Uélson nos treinos durante a semana. O jogo do Limoeiro no próximo domingo, no Estádio Presidente Vargas, contra o Americano, será às 16 horas, ou seja, às 17 horas de Brasília, para assegurar a simultaneidade das partidas pelo quadrangular final da Série C. O técnico Oliveira Canindé vai testar no coletivo desta quinta-feira, a defesa formada por Uélson e George.