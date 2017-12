União Barbarense quer fazer bonito no MS O União Barbarense fará nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Cene-MS, no estádio Morenão, em Campo Grande, o primeiro jogo de sua história pela Copa do Brasil. E para fazer bonito na estréia, a ordem é esquecer o Campeonato Paulista. "Precisamos nos concentrar nesta competição", disse o técnico Sérgio Farias. A intenção dele é fazer com que o grupo esqueça a derrota para o Juventus (2 a 1), sábado passado. O revés derrubou o time quarto para o sexto lugar no Grupo 1 do Paulistão. Enquanto tenta esquecer o Estadual, o treinador quebra-a-cabeça para montar o time. Ele não poderá contar com o zagueiro Marcone e o volante Felipe, ambos não apareceram no BID (Boletim Informativo Diário). Na defesa, entrará Murilo, já no meio campo Mar cel, que será recuado do ataque. Assim, Wesley Brasília, que teve seu nome citado no BID, atuará na frente ao lado de Mota. A equipe deve jogar com Wilson Júnior; Fábio Pastor, Carlinhos, Murilo; Marcel, Cléber Orleans, Fernando, Marcos Alexandre e João Marcelo; Mota e Wesley Brasília.