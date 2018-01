União Barbarense quer inverter papéis Ameaçado pelo rebaixamento, o União Barbarense está tentando inverter os papéis, dando responsabilidade de vitória para o São Paulo, seu adversário deste sábado, em Santa Bárbara, pela Série A-1 Campeonato Paulista. O técnico Roberval Davino diz que a responsabilidade da vitória é do São Paulo. "Eles estão na briga pela classificação e têm um grande time. A responsabilidade de vencer é deles. Nós estamos numa situação complicada na classificação, mas qualquer resultado será benéfico", afirma. O União é penúltimo colocado, com apenas 12 pontos. Cauteloso, Davino faz mistério com a escalação do time. "Só definirei momentos antes do jogo", afirma. Um exemplo disso é que o goleiro Jorcey treinou na quinta-feira entre os titulares. Mesmo assim, Marcos deve ser o titular. A novidade é o retorno do zagueiro Émerson após cumprir suspensão. Adriano Ramos ganha uma nova chance na lateral esquerda e Luiz Gustavo forma a dupla de ataque com Mauro, vice-artilheiro do Paulistão com nove gols. Os dirigentes do União Barbarense esperam um bom público para o jogo. Os ingressos são vendidos no estádio ao preço de R$ 5. Menores de dezoito anos, por determinação judicial, não poderão entrar no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Esta medida está vigorando desde as primeiras rodadas do Paulistão, apesar dos protestos da diretoria.