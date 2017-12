União Barbarense se concentra no Cene A derrota de sábado para o Juventus (2 a 1), pelo Campeonato Paulista, já faz parte do passado no União Barbarense. Mesmo tendo perdido a invencibilidade, o clube iniciou nesta segunda-feira os treinamentos para a estréia na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Cene, em Campo Grande (MS). Os jogadores se concentram nesta partida, que será a primeira na história do clube em uma competição da elite nacional. "Sempre temos que pensar no próximo jogo. Estamos cientes da importância dessa estréia e vamos nos concentrar nisso", disse o meia Fer nando, destaque do time. Para o confronto contra o Cene, o técnico Sérgio Farias terá dois desfalques: o volante Felipe e o atacante Wesley Brasília. Eles não foram inscritos a tempo para a primeira rodada. O jogo de volta está marcado para o dia 3 de março, em Santa Bárbara. Mas, caso o time barbarense vença em Campo Grande por uma diferença de dois gols ou mais, eliminará o Cene e passará direto à segunda fase.