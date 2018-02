União Barbarense teme rebaixamento Vários motivos fazem do ambiente no União Barbarense um dos piores desde o início do Campeonato Paulista. Com dificuldades financeiras que o privou de contratar um técnico para substituir Leandro Campos, que abandonou o clube na quinta-feira, o time de Santa Bárbara enfrenta o Corinthians, neste sábado, às 18 horas, no estádio Antônio Guimarães, sob o comando do antes auxiliar Samarone, agora efetivado no cargo. A situação também está crítica no que diz respeito à tabela de classificação. Na 17ª colocação, com 13 pontos, o União seria rebaixado caso o campeonato terminasse agora. O Corinthians é o terceiro colocado, com 12 pontos a mais do que os representantes do interior, numa clara diferença de qualidade. Samarone já incorporou à sua meta de vida salvar o União Barbarense do rebaixamento. "O clube passa por dificuldades, mas não merece a Série A-2", tenta argumentar. E para começar com o pé direito a sua caminhada, o novo treinador irá alterar o time, embora tenha trabalhado com Leandro Campos. Prevendo dificuldades contra os "galáticos corintianos", o técnico vai armar o time no 4-5-1. No meio de campo, Diogo Pires e André Bocão voltam a ter chance e ficam com as vagas do meia Adriano Iversen e do atacante Brenner. No ataque, o veterano Gílson Batata perde o lugar para Zaltron, que ficará isolado na frente. Na defesa, acontece uma mudança técnica: Dênis será sacado para a volta de Fábio Duarte na lateral-direita.