União Barbarense vence Marília: 3 a 0 O União Barbarense voltou para casa e também voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Com um gol e uma grande apresentação do veterano Gilson Batata, o União bateu o Marília por 3 a 0, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, nesta terça-feira à noite, e assumiu a sétima colocação na tabela, com seis pontos. O Marília ocupa a 14.ª colocação, com quatro pontos. Aplaudido pelos torcedores ao ser substituído, cansado, o veterano atacante, de 37 anos, ressaltou mais uma vez seu amor pela cidade e pelo time. "Sempre tenho prazer em jogar aqui e farei isso até quando puder", declarou. O União começou a partida melhor e teve boas chances de abrir o placar. O gol, no entanto, só saiu aos 30 minutos, quando Rogério Gaúcho apareceu na área e tocou forte de cabeça. O Marília reagiu, mas não chegou ao seu gol. Os visitantes continuaram tentando pressionar no segundo tempo, mas aos 34 minutos o árbitro Rodrigo Braghetto marcou pênalti de Beto em Fábio Duarte, que Batata cobrou um minuto depois com categoria e marcou o segundo. O terceiro gol saiu aos 41 minutos, quando Melinho bateu colocado após mais um passe de Gilson Batata. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.