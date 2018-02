União Barbarense vence São Bernardo pela Série A-3 O União Barbarense confirmou sua recuperação e venceu o São Bernardo por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara D?Oeste, pela 14.ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time da casa chegou aos 18 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Já os visitantes estão com 22 e podem deixar o grupo dos oito primeiros colocados, após os jogos deste domingo. Pela manhã, o União Mogi bateu o Mauaense por 2 a 0, em Mauá, e chegou aos 24 pontos. Com a vitória, o time passou a figurar na zona de classificação. Já o time da casa segue com oito pontos, na zona de rebaixamento.