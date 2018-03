União busca primeiros pontos na Série B O União São João vai a Natal enfrentar o América-RN neste domingo, às 16 horas, disposto a abandonar a lanterna isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem nenhum ponto conquistado após duas rodadas, um bom resultado é fundamental para as pretensões do time de Araras, que pensa em voltar à elite do futebol brasileiro, ausente desde 1997. Para isso, o técnico Paulo Roberto Santos tem problemas para escalar o time. O zagueiro Ben-Hur e o atacante João Paulo, contundidos, e o meia Juliano, suspenso por expulsão, são desfalques certos. Para seus lugares entram Félix, Laércio, que será recuado para a vaga de Juliano, além de Osmar. Além deles, o lateral-direito Júnior Barbosa e o atacante Alemão estão com suas documentações regularizadas e podem aparecer no decorrer da partida. Do outro lado, o técnico do América, Ademir Fonseca, ainda tem dúvidas para definir os titulares. O zagueiro Cléberson ainda não está totalmente recuperado de contusão. Se não jogar, Gito e Lano brigam pela vaga. "Ainda estou estudando mas, se o Cléberson não tiver condições de jogo, temos boas opções para o setor e, quem entrar, poderá substitui-lo à altura", comentou o treinador potiguar, que durante o Campeonato Paulista dirigiu o Rio Branco e conhece bem a estrutura do adversário.