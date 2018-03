União busca reforços para sair da crise Bastaram três dias para que o técnico Luís Carlos Cruz encontrasse as principais carências do União São João. Depois de anunciar a dispensa de seis jogadores, o treinador pediu a contratação de dois laterais e um meio-campista para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. E o primeiro reforço a desembarcar no estádio Hermínio Ometto é o meia Fabinho, ex-Guarani e XV de Piracicaba. O jogador já iniciou as conversações com a diretoria do União e sua contratação pode acontecer nos próximos dias. Marcos Nascimento, dispensado do Marília, também interessa, mas o Avaí-SC também o quer para a Série B. Sem nenhum gol marcado e com quatro derrotas em quatro jogos, o União São João volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.