União cada vez mais perto da Série C A derrota para o América-MG por 3 a 1 não foi a única notícia ruim do técnico Roberto Cavalo nesta rodada. A vitória do Caxias sobre o América-RN, por 4 a 0, deixou o União São João ainda mais perto do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro em 2004. Com mais esta derrota, a 11ª na competição, o time de Araras soma apenas oito pontos e está há sete do antepenúltimo, o Caxias (15), faltando oito rodadas para o final da fase de classificação. Sem contar que tem jogos difíceis pela frente. Na próxima rodada o adversário será o Gama-DF, penúltimo colocado, com 11 pontos, e concorrente direto contra o descenso, em Araras. Mas o time ainda terá pela frente quatro times que estão entre os oito primeiros (Palmeiras, Portuguesa, Ceará e Brasiliense-DF), além do Paulista, que também está bem colocado. Roberto Cavalo, além de grandes adversários, terá também que controlar a parte emocional dos jogadores. A ansiedade pelos resultados positivos podem prejudicar o desempenho do time.