União cede empate para o Ceará no final Nem a estréia do técnico Play Freitas livrou o União São João de outro resultado ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. Em pleno Estádio Hermínio Ometo, em Araras, o time ararense empatou com o Ceará por 1 a 1. O resultado deixou o União com 12 pontos, na lanterna e virtualmente rebaixado, enquanto o Ceará chegou aos 26 pontos em oitavo lugar, mantendo suas esperanças de chegar à segunda fase. O União saiu na frente logo aos 10 minutos, quando Galvão recuperou uma bola na intermediária e chutou forte com a perna esquerda: 1 a 0, aos 10 minutos. Ao invés do time da casa partir para cima, quem mandou em campo foi o Ceará, que mesmo numa noite de pouca inspiração, teve domínio em campo. As outras duas principais chances do primeiro tempo saíram no final. Aos 43 minutos, quase Galvão marcou o segundo. Um minuto depois, Gilson praticou grande defesa num chute de Mica, do Ceará. No intervalo, o técnico Celso Teixeira mostrou arrojo, ao colocar o Ceará no ataque. Tirou o volante Marcelo para a entrada do meia Claudinho, além de trocar o meia Nenê pelo experiente atacante Macedo. O time cearense lutou muito e mereceu o empate que saiu somente aos 46 minutos, com um voleio de Roberto.