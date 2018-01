União chegou a comemorar o título O União São João chegou a comemorar o título paulista, neste domingo, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Depois de vencer a Matonense por 2 a 1, a equipe pensava que o Ituano tinha apenas empatado com o América em São José do Rio Preto. Mas, na verdade, o time de Itu conseguiu um gol no final e sagrou-se campeão estadual. Acreditando na conquista do título, a torcida do União São João chegou a invadir o gramado e os jogadores ensaiaram até mesmo uma volta olímpica. Perto de seis mil pessoas acompanharam a vitória do time de Araras, que terminou o campeonato em segundo lugar, com 39 pontos - um a menos que o Ituano. O resultado deste domingo em Araras rebaixou a Matonense para a Série A2. O time de Matão ficou na última posição do campeonato, com apenas 14 pontos. Nervoso com a decisão, o União São João não foi bem no primeiro tempo e ficou preso na marcação adversária. Na segunda etapa, o time de Araras voltou melhor e abriu o placar aos 8 minutos, quando Mauro recebeu lançamento de Juliano, dominou e chutou para o gol. A bola ainda resvalou no goleiro Alexandre antes de entrar no gol. Aos 38 minutos, o atacante Leandro Tavares assustou a torcida do União. Após receber bola da direita, ele ajeitou no pé esquerdo e chutou no canto direito do goleiro Bruno: 1 a 1. O gol da vitória do time da casa saiu aos 43, quando o volante Pintado recebeu passe de João Paulo e chutou forte: 2 a 1.