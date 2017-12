União cobra dívida do Inter-RS O líder do Campeonato Paulista da Série A-1, o União São João, não consegue receber de seus devedores. O clube pode entrar na Justiça Comum para receber R$ 40 mil do Internacional-RS, referente ao empréstimo do zagueiro Bernardi, que está vinculado ao clube e ao empresário Jorge Machado. Segundo o diretor Pedro Morgado, o clube gaúcho não quitou o combinado, ou seja, o pagamento de duas parcelas em fevereiro e março. Primeiro clube-empresa do Brasil, o União São João tem sofrido para se manter dentro da estrutura deficitária do futebol brasileiro. "Como qualquer empresa nós trabalhamos com receitas e despesas, mas está muito difícil equilibrar estas duas partes", lamentou Morgado. Ele acha que todos os clubes deveriam se programar melhor internamente para evitar "uma quebradeira geral". Lembrou ainda que se Bernardi estivesse no clube estaria sendo útil ao seu departamento de futebol. O União São João, após três rodadas do returno, lidera o Paulistão com 28 pontos ganhos, dois a mais que o Ituano. Seu próximo jogo será, no final de semana, contra a lanterna Portuguesa Santista, em Santos.