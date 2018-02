União contrata ex-lateral do Corinthians O lateral-direito Rodrigo, revelado pelo Vitória da Bahia e que teve a sua melhor fase atuando pelo Corinthians na década de 90, foi anunciado pela diretoria do União São João como o novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista 2005. Ele esteve disputando o Campeonato Brasileiro da Série B pelo CRB-AL e chegou a atuar no Brasileiro da Série A por algumas partidas pelo Paysandu, o jogador se apresentará na próxima segunda-feira. Rodrigo ainda teve uma passagem pelo futebol alemão, pelo Bayern Leverkusen em 1996, de onde veio para o Corinthians, na negociação que envolveu a ida do volante Zé Elias para a Alemanha. O União estréia no Paulistão, dia 20, em Campinas contra o Guarani, sob o comando do técnico Arnaldo Lira.