União contrata novo treinador Acostumado a dar oportunidades a novos treinadores, o União São João de Araras faz nova aposta para o Campeonato Brasileiro da Série B. O presidente do clube, José Mário Pavan, confirmou, no início desta segunda-feira à noite, a contratação de Paulo Roberto Santos, ex-Rio Claro, que vai ser o substituto de Arnaldo Lira, que se desligou do clube no fim de semana. Juntamente com Paulo Roberto vem o assistente de preparação física, Neca, e o preparador de goleiros, Barbosa, que também faziam parte da comissão técnica do Rio Claro, que conseguiu dois acessos nas temporadas de 2001 e 2002, passando da Série B2 para Série A3. Paulo Roberto, que como atleta atuou em clubes como o Criciúma, Sampaio Correia, Botafogo-RJ e América-RJ, trabalha há 15 anos como técnico onde entre outras equipes dirigiu o Patrocinense (MG), Guaxupé (MG), Anapolina (GO), Gama(DF) e o AL Watani da Arábia Saudita. O seu objetivo, agora, é formar o elenco do União que disputará a Série B do Brasileiro. O trabalho começa nesta terça-feira pela manhã.