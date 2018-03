União contrata técnicos e reforços Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com quatro derrotas consecutivas, o União São João de Araras já encontrou um substituto para o técnico Paulo Roberto Santos, demitido após a derrota para o CRB, por 1 a 0, sábado. É Luis Carlos Cruz, que ano passado levou o Fortaleza ao vice-campeonato da divisão e, conseqüentemente, ao acesso à Série A. O novo técnico vai assumir o cargo nesta terça-feira e já espera ganhar alguns reforços durante a semana. Dois reforços chegaram na semana passada: os atacantes Paulinho, da Internacional de Limeira, e Careca, da Matonense. O clube praticamente definiu também as contratações do meia Fabinho, ex-América de Rio Preto e que ano passado já defendeu o União, e o volante Marquinhos Bolacha, que estava no Marília. Na provável lista de dispensas estão o atacante alemão, o volante De Paula e o lateral-esquerdo Fabiano. Luiz Carlos Cruz, de 39 anos, foi campeão sergipano com o Sergipe, em 1999, alagoano com o CRB, em 2002 e cearense com o Fortaleza, em 2003. Além destes times, Cruz esteve no Náutico-PE, Ferroviário-CE, ASA-AL, Figueirense-SC, Sobradinho-DF, entre outros. A sua estréia será contra o Avaí, sábado, em Florianópolis. Curiosamente a estréia de Luiz Carlos Cruz será em seu estado natal, já que o novo técnico do União nasceu em Lages, no interior catarinense e contra seu antigo companheiro, já que antes de ser treinador, Luiz Carlos Figueiredo Cruz era preparador físico e auxiliar-técnico de Lula Pereira, atual técnico do Avaí, com quem trabalhou no Rio Branco de Americana, Guarani e no próprio União.