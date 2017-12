União de Araras acerta com Pintado O veterano volante Pintado é o mais novo reforço do União São João de Araras para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista, que tem início previsto para o dia 20 de janeiro. No segundo semestre de 2001, Pintado atuou pelo Bragantino, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega para se juntar ao outro veterano do elenco, o atacante João Paulo. Com ambos no time titular, o técnico Play Freitas pretende formar uma base para que os jogadores menos experientes possam se espelhar. "Eles (João Paulo e Pintado) são jogadores que já passaram por todas situações possíveis dentro dos gramados e têm muito a ensinar", disse o treinador. O zagueiro Romildo, ex-São Bento e XV de Piracicaba, também acertou com o clube, que pode anunciar mais dois reforços neste final de semana.