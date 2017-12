União defende liderança em Santos O União São João de Araras defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1 diante da lanterna Portuguesa Santista, neste domingo, às 11h, em Santos. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. Completando a 15ª rodada do Paulistão, às 16h, em Santa Bárbara d´Oeste, se enfrentam União Barbarense com a vice-lanterna Matonense, também ameaçada pelo rebaixamento. Santista X União São João - O equilíbrio de forças dentro do Campeonato Paulista da série A-1 poderá ser visto ao vivo pela ESPN Brasil, neste domingo, às 11h, quando a lanterna Portuguesa Santista recebe, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. De um lado o líder União, com 28 pontos, e de outro a lanterna Santista, com oito pontos. A Portuguesa já levou 32 gols, tem a pior defesa do campeonato. O União tem o melhor ataque, com 38 gols e uma média próxima de três gols por jogo. Apesar da diferença nos números, o jogo deverá ser muito equilibrado. Na Santista, nem a vitória sobre o América por 3 a 1, acalmou os ânimos no clube. O técnico Serginho Chulapa se desentendeu com a diretoria e abandonou o barco. O auxiliar Gilberto Costa comandará o time. O volante Adriano, o meia Marcelo e o lateral Vandir, que cumpriram suspensão, estão de volta. No União, o técnico Play de Freitas está com problemas na defesa, onde deve perder Polaco e Cadão.