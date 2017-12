União defende liderança na A1 O União São João defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1 diante do Rio Branco, neste sábado, às 11 horas, em Araras. A Rede Record mostra o jogo, ao vivo, para todo o Brasil. O time de Araras ainda busca a reabilitação, pois perdeu para a Internacional, por 4 a 1, na última rodada. Outros dois jogos serão disputados neste sábado, com a 14ª rodada sendo completada domingo. União São João x Rio Branco - Líder, com 25 pontos, o União São João de Araras quer aproveitar a chance de atuar em casa para manter seu índice de 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias dentro do Estádio "Hermínio Ometto", onde enfrenta o Rio Branco. O Rio Branco, com 18 pontos, trocou o técnico Zé Teodoro por Nicanor de Carvalho Junior, ex -Botafogo de Ribeirão Preto. A principal novidade no União é a volta do zagueiro Bidu no lugar de Félix. No Rio Branco, o esquema tático 3-5-2 está confirmado. No setor defensivo, Heleno atuará ao lado de Paulão e Gilmar. Edinho Mineiro será o apoiador direito e Marcinho o esquerdo. No ataque, o habilidoso meia Igor atuará ao lado de Genílson, em uma opção pessoal do treinador. O meia Alberto, que foi expulso na última partida, fica de fora deste jogo. Portuguesa Santista x América - Lanterna do Campeonato Paulista da Série A1, com apenas cinco pontos, a Portuguesa Santista tenta vencer o América, com 20 pontos e na quinta posição. O jogo será realizado no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, às 16 horas, deste sábado. Ameaçado pelo rebaixamento, a Santista ainda não venceu com Serginho Chulapa, que somou um ponto em quatro jogos. Ele pode perder o cargo, se não vencer. Quem está tendo muito trabalho é o psicólogo Hernan Sículer, que tem feito trabalho individualizados com todos os jogadores do elenco. Após a vitória sobre o Rio Branco, por 3 a 0, Ricardo Moraes foi efetivado no comando técnico do América. Ele já avisou que não mexe nada no time e que espera vencer, nem que seja por 1 a 0. No primeiro turno, o América fez 7 a 0. Matonense x Juventus - A Matonense espera voltar a vencer dentro do Campeonato Paulista da Série A1, neste sábado, às 20 horas, diante do Juventus, em Matão. Só a vitória serve para o time da casa, vice-lanterna com apenas sete pontos ganhos. O técnico Toninho Moura acha que o time atuou bem, mesmo tendo perdido para o Ituano, na última rodada, em casa, por 1 a 0. O Juventus está em quarto lugar, com 23 pontos, dois a menos que os líderes União São João e Ituano. O técnico do Juventus, Paulo César Tognasini, deve manter a mesma base que venceu o Santo André, por 3 a 1. O sonho, é claro, é virar a rodada na liderança, mas dependerá de tropeços de Ituano e União São João.