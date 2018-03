União definido para enfrentar Londrina A boa vitória sobre o Sport por 3 a 2 na última rodada - a primeira no Brasileiro da Série B - deu novo ânimo ao time do União São João. Com os primeiros pontos conquistados, o time do técnico Roberto Cavalo quer correr contra o prejuízo e continuar somando pontos para se livrar do rebaixamento à Série C. Para isso, precisa vencer o Londrina neste domingo, às 16 horas, no estádio do Café, no interior paranaense. Cavalo, inclusive, já definiu o time que entra jogando. Com o esquema 3-5-2, o recém-contratado Rildo ganha a vaga do volante Roger, formando o trio de zagueiros com Félix e Polaco. Além dele, o lateral-esquerdo Wellington e o atacante Galvão substituem Marcelo Rocha, machucado, e João Paulo, que vai para o banco, respectivamente. Para enfrentar o Londrina Roberto Cavalo escalou o time com Gilson; Félix, Polaco e Rildo; Valdo, Marcos Nascimento, Wilson Mathias, Juliano e Wellintgon; Osmar e Galvão.