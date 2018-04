União dispara na liderança e Guarani empata pela A-2

O União São João segue vencendo no Campeonato Paulista da Série A-2. O time de Araras venceu o São José por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela terceira rodada, mantendo os 100% de aproveitamento e alcançando a liderança isolada, com nove pontos.

Se o União São João faz campanha impecável, o São José vive situação bem diferente. O time do Vale do Paraíba conquistou somente dois pontos, ficando na 17.ª colocação - dentro da zona de rebaixamento à Série A-3.

Linense e Guarani empataram sem gols, em Lins, para mais de quatro mil torcedores. O empate foi justo por aquilo que as duas equipes mostraram. Com o resultado, o Linense perdeu os 100% de aproveitamento e deixou a liderança, ocupando agora a segunda colocação, com sete pontos. Já o Guarani chegou aos quatro e está na sétima posição.

Em São José do Rio Preto, o América conquistou a primeira vitória ao superar o Noroeste por 1 a 0. A derrota acabou com os 100% de aproveitamento do time de Bauru, que segue com seis pontos, agora na terceira colocação. O América subiu para a 16.ª posição, com três.

Os dois times que jogaram fora de casa se deram bem na abertura da rodada, na parte da tarde. O União Barbarense conseguiu a segunda vitória na competição ao vencer o São Bernardo por 1 a 0, complicando a vida do time do Grande ABC, que segue sem vencer. Já o Votoraty, 10.º com quatro pontos, venceu o Grêmio Osasco por 1 a 0.

A terceira rodada da Série A-2 continua nesta quinta com a realização de dois jogos. O Rio Preto recebe o Guaratinguetá, às 16 horas, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Em Sorocaba, São Bento e Pão de Açúcar duelam às 19h30.

RESULTADOS DA 3.ª RODADA

QUARTA-FEIRA

Grêmio Osasco 0 x 1 Votoraty

São Bernardo 0 x 1 União Barbarense

Atlético Sorocaba 0 x 1 Catanduvense

São José 0 x 1 União São João

Linense 0 x 0 Guarani

América 1 x 0 Noroeste

Taquaritinga 1 x 0 Flamengo

Marília 2 x 0 Osvaldo Cruz