União dispensa mais seis jogadores Conhecido no futebol por seu temperamento forte, o presidente do União São João, José Mário Pavan, resolveu fazer uma revolução para que seu time quebre a série de nove derrotas em nove jogos até agora no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de trocar duas vezes de treinador e dispensar oito jogadores, nesta segunda-feira mais seis atletas, três deles titulares, também foram dispensados do time de Araras. O goleiro Rafael, os zagueiros Ben-Hur e Lica, os meio-campistas Caio e Branco e o atacante Paulinho não fazem mais parte do elenco. Apesar de 14 jogadores já terem deixado o clube, Pavan não esconde que novas baixas devam acontecer nos próximos dias. "Na verdade, tínhamos uma lista com nove dispensados. Mas resolvemos diminuir apenas para seis desta vez, pois ainda temos muitos atletas contundidos e com problemas de documentação. Vou fazer o possível e o impossível para tirar o União dessa situação. Se tiver que dispensar 30, vou dispensar e contratar outros até que o time se acerte", explicou o presidente, lembrando ainda que vai voltar a ser o "velho" Pavan. "O que adianta dar murro em portas de vestiário para cobrar os jogadores? A partir de agora não vou mais machucar as minhas mãos. Se tiver que bater, vai ser na cara dos jogadores", disse Pavan em entrevista à Rádio Clube Ararense. O próximo jogo do União São João será na sexta-feira, contra o Sport, no Estádio Hermínio Ometto. Esta será a primeira partida do técnico Roberto Cavalo comandando o time em casa. Na sua estréia, na última rodada, perdeu para o Náutico, no Recife, por 4 a 1.