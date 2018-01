União é a arma da Ponte no Paraná A união entre comissão técnica, jogadores e até dirigentes é a principal arma da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. E não será nada diferente neste domingo quando o time campineiro enfrenta o Atlético Paranaense, na Arena da Ba ixada, em Curitiba. O jovem time pontepretano também não tem outra alternativa a não ser a raça e o vigor físico de seus jogadores. A inexperiência é compensada pelo espírito de luta. Todo este quadro foi fortalecido pelo recente fato que envolveu o técnico Abel Braga. Mesmo procurado pelo Grêmio para substituir Tite, ele recusou o convite em detrimento do planejamento já elaborado no Majestoso. "Tudo aqui nós fazemos com carinho", justificou. Mas não será apenas desta forma que a Ponte vai segurar o Atlético. O time só empatou em casa com o São Caetano sem gols e precisa somar pontos para sair das últimas posições. Até agora somou dez pontos e ocupa o 21º lugar. Só que até agora o time ainda não venceu fora de casa, com dois empates e três derrotas. "Sempre tem a primeira vez de tudo. Temos que manter a esperança de vitória sempre", diz o treinador. Ele também confirmou o time com apenas uma mudança: Gerson, após cumprir suspensão automática, volta no lugar do zagueiro Rafael Santos. O time continua no esquema 4-3-3. Será a primeira vez que a Ponte se encontrará com o seu ex-técnico, Oswaldo Alvarez, o Vadão. "Ele nos conhece muito bem, por isso temos que dar o máximo em campo", disse o capitão Roberto, um dos preferidos de Vadão nos tempos do Majestoso.