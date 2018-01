União é a receita do sucesso palmeirense Os segredos do Palmeiras não estão apenas na eficiência do ataque, que já marcou 52 gols na Série B, e na segurança da defesa, que levou apenas 24 gols em 22 jogos. Para Diego Souza, um dos quatro titulares que enfrentarão o Vila Nova, a união dos jogadores dentro e fora de campo vem funcionando como um fator capaz de desequilibrar as partidas. Leia mais no Jornal da Tarde