União e América: situações inversas O União São João recebe o América, neste domingo, em Araras, no Estádio Hermínio Ometto, às 17 horas, na abertura do Campeonato Paulista, confiante numa boa campanha na competição. O América vive uma situação complicada já que trocou de técnico a menos de dez dias do início da competição. Arturzinho foi demitido e Edu Marangon entrou em seu lugar. O técnico do União, Arnaldo Lira, tem somente uma dúvida para escalar o time. O atacante Cristiano ainda não teve sua documentação regularizada e corre o risco de ficar de fora. Caso não jogue, o veterano João Paulo, de 38 anos, deve jogar. Ele estava sendo o titular nos últimos treinos, mas como estava sentindo dores musculares, perdeu a vaga para Cristiano e pode recuperá-la na estréia. Três jogadores estão de fora do campeonato no União. O lateral-direito Carlos Henrique e os volantes Fausto e Gilmar estão contundidos e entregues ao Departamento Médico. No América, Edu Marangon tem apenas duas dúvidas de ordem tática para escalar o time. Na lateral-direita, ele ainda não decidiu se escala Maricá, ex-Vasco, ou Alemão, destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A outra dúvida é no ataque. Edu deve escalar Washington como titular, mas Jales pode pintar como uma surpresa.