União e América só cumprem tabela Sem nenhuma preocupação em relação ao rebaixamento, União São João e América fazem uma partida completamente amistosa nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio "Hermínio Ometto", em Araras, pela quinta rodada do "Torneio da Morte". O time da casa é o quarto colocado com oito pontos, dois a mais que o América, o quinto. O União São João colocará em campo contra o América um time totalmente caseiro. Dos 11 titulares, nove foram revelados pelo próprio time de Araras. "Isso é muito importante para um time. Os frutos estão aparecendo", comentou o técnico Arnaldo Lira. O treinador não poderá contar para este jogo com o zagueiro Ben-Hur, o meia Ivan Rocha, o lateral Milton e o atacante João Paulo, que foi liberado para ir a um casamento na Itália. No América, o fim da ameaça de rebaixamento fez a diretoria abrir a "operação desmanche" e os primeiros liberados foram o lateral Rovílson, o atacante Washington e o goleiro Jéferson, que pertence ao Cruzeiro e foi emprestado ao Botafogo-RJ. Para este jogo, Roberval Davino não poderá contar com o meia Souza, suspenso. Heleno ocupa sua vaga. LuÍs Fernando, que volta após cumprir suspensão, entra na lateral-esquerda.