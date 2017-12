União e harmonia marcam a Seleção A grande dúvida dos jornalistas espanhóis que foram ao Equador acompanhar a seleção brasileira é saber como é possível que jogadores como Adriano, Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho possam conviver com a maior harmonia. "O nosso segredo aqui é respeito. Todos são tratados da mesma maneira. Ninguém é hipócrita em afirmar que não sabe quem são as grandes estrelas. Mas estrelismo só nos seus clubes e olhe lá. Aqui ninguém é maior do que a camisa verde e amarela", afirmou o técnico Carlos Alberto Parreira. Não é só as alegrias e dinheiro que aproximam os jogadores da seleção. As dificuldades também. "Nós estamos juntos de verdade no mesmo barco. Cruzamos a Europa de avião para jogar pelo Brasil. Chegamos arrasados, cansados, não treinamos direito e vamos para campo. Depois é fazer a mala e voar de volta na maior correria. Enfrentamos cobrança aqui, da população, e dos torcedores dos clubes que nos pagam. Isso faz com que nós nos aproximemos. Fiquemos amigos, participemos da vida do outro", definiu Kaká, do Milan. De temperamento contido, Parreira não participa efetivamente do entrosamento dos atletas. Observador, ele fica atento ao grupo. Quando percebe que algum jogador está deslocado, não vai até ele para conversar. Utiliza o seu braço direito: Zagallo. "Ah, eu faço essa função com o maior prazer. Fui jovem e sei o quanto é importante uma voz amiga. E também se acontece ao contrário. Quando alguém sai da linha, sou eu, com a ordem do Parreira, quem vai lhe cortar as asinhas. Mas ainda bem que isso está cada vez mais raro na seleção", contou Zagallo. Um grande exemplo de que não há lugar para reivindicações pessoais aconteceu na Copa América, que o Brasil conquistou ano passado no Peru. Parreira queria fazer um teste com o meia Alex. Todos sabiam que ele era o jogador mais experiente naquele grupo e o candidato natural à vaga de capitão. Jornalistas pressionaram Parreira para que ele antecipasse que Alex seria o capitão na Copa América. O treinador já tinha escolhido ele mesmo para a função, mas adiou o anúncio oficial. Esperou a reação do jogador. Alex passou no teste. Não reivindicou, brigou ou sugeriu o seu nome. Esperou e foi colocado como capitão da seleção. Sucesso - Outra situação com a qual Parreira está lidando é com o grande sucesso que Adriano faz na Inter de Milão. Cotado a ganhar até o título de melhor jogador do ano na eleição da Fifa, ele é reserva na seleção brasileira. E não abre a boca para reclamar. "Eu conversei com o Parreira e sei separar bem as coisas. O que está acontecendo comigo na Inter não pode ser levado totalmente em consideração na seleção. Sou novo, tenho 22 anos. Fico quietinho no meu canto e aprendendo como os cobras se comportam. Estar no grupo já é um presente, um sonho. De verdade", garantiu Adriano. "Nós conseguimos atingir o que era considerado quase impossível: união, harmonia. Os jogadores são tratados com respeito. Mas se submetem a uma cobrança à altura de alguém que está no time de maior prestígio no futebol mundial. Quero dedicação e seriedade. De todos, sem exceção", disse Parreira.