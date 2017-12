União e Ituano: liderança na Série A1 A briga pelo inédito título do Campeonato Paulista da Série A1 está muito equilibrada. A liderança é dividida por União São João e Ituano, ambos com 25 pontos, seguidos de perto por Santo André e Juventus, com 23 pontos. A 13ª rodada do Paulistão foi realizada nesta quarta-feira, também com alguns resultados surpreendentes. O Ituano assumiu a liderança, após vencer a vice-lanterna Matonense, por 1 a 0, em Matão, com gol de Bocão, aos 33 minutos do segundo tempo. E contou ainda com a ajuda da Internacional de Limeira que venceu o União São João, por 4 a 1, em Limeira. Os gols da Inter foram marcados por Edu Silva, contra, Calil, Ernani e Brenner, com Romildo anotando o gol de honra do União. À tarde, na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus venceu o Santo André, por 3 a 1, com gols de Alex Alves, Éder e Gabriel, com Marco Aurélio diminuindo para o time do ABC. Os dois clubes, agora, dividem a vice-liderança. Internacional 4 x 1 União São João - A Internacional conseguiu sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulistda da Série A1 em grande estilo, ao golear o União São João, por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Limeirão, em Limeira. A Inter ainda é a antepenúltima colocada com 13 pontos, enquanto o União, mesmo com a derrota divide a liderança com o Ituano, com 25 pontos. A Inter foi bem melhor em campo, abrindo a vantagem no começo do primeiro tempo com um gol contra de Edu Silva, aos 14 minutos, e outro de Calil aos 19 minutos. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas o time da casa fez o terceiro com o zagueiro Ernani, aos 24 minutos. Outro zagueiro, Romildo, fez o primeiro do União no minuto seguinte. Mas Brenner completou o placar aos 30 minutos. Botafogo 4 x 3 Santista - O Botafogo se reabilitou em cima da Portuguesa Santista, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ao fazer 4 a 3 sobre o lanterninha do Paulistão. Mas teve que contar com a sorte, porque Saulo marcou o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo. O Botafogo começou bem o jogo, abrindo 2 a 0, com gols de Alexandre Gaúcho e Cairo, respectivamente, aos 23 e 24 minutos do primeiro tempo. O mesmo Cairo ampliou aos 22 minutos do segundo tempo, mas depois começou a reação da Lusa que diminuiu com Adrian o aos 23 e Marcelo aos 26 e 40 minutos. A vitória deixou o Botafogo com 18 pontos, enquanto a Portuguesa se mantém na última posição com apenas cinco pontos. América 3 x 1 Rio Branco - O América está reabilitado dentro do Campeonato Paulista. O time aproveitou o fato campo e venceu o Rio Branco, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. O América, agora, tem 20 pontos, na quinta posição e o Rio Branco tem 18 pontos, praticamente fora da briga pelo título. O jogo foi liquidado praticamente no primeiro tempo, com gols rápidos marcados por Paulinho, aos 14, Jales aos 20 e 36 minutos. Genilson diminuiu aos 15 minutos da etapa final, mas o América soube como controlar o jogo e garantir a vitória que o recuperou da goleada sofrida para o União São João, por 8 a 3. União Barbarense 1 x 3 Mogi Mirim - O Mogi Mirim surpreendeu o União Barbarense, em Santa Bárbara d´Oeste, ao vencer, por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela Segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A1. A vitória deixou o Mogi com 19 pontos em sexto lugar, enquanto o Barbarense permanece com 17 pontos em nono lugar. O Mogi conseguiu a vitória em rápidos contra-ataques. Marcou dois gols no primeiro tempo com o veterano Válber aos 12 e Alexandre Salles aos 16 minutos. O placar foi ampliado no segundo tempo com o mesmo Válber aos 17 minutos. O time da casa, na base do tudo ou nada, só conseguiu fazer o gol de honra com o zagueiro André Astorga aos 31 minutos. O jogo ficou quase 30 minutos paralisado a partir dos seis minutos do segundo tempo por falta de energia elétrica.