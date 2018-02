União e Marília jogam aliviados As vitórias conquistadas na abertura do torneio de repescagem deixaram União São João e Marília mais aliviados. É neste clima que os dois times se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Como em time que ganha não se mexe, os dois técnicos não devem mudar nada. A única alteração poderá acontecer no União São João, onde o experiente João Paulo, atacante de 38 anos, deixou o campo sentindo dores musculares na vitória sobre a Internacional, por 1 a 0. Ele pode deixar a posição para Leonardo. Os volantes Branco e Magal estão aptos após cumprirem suspensão, mas devem ser opções para o técnico Arnaldo Lira no banco de reservas. Paulo Comelli também não vai mudar ninguém no Marília, que venceu o Juventus, por 2 a 0. Ele mantém o esquema 3-5-2, acreditando que pode somar pontos mesmo atuando fora de casa. "O astral do grupo, agora, é outro. Assim tudo é possível", comentou. A diretoria voltou a se animar com a primeira vitória do time no Paulistão. O objetivo, agora, é escapar do rebaixamento e traçar planos para o Campeonato Brasileiro da Série B.