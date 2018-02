União e Mogi empatam e saem felizes O União São João segue sem vencer em casa no Campeonato Paulista. Neste sábado à tarde, empatou por 2 a 2 com o Mogi Mirim, no estádio Hermínio Ometto, pelo Rebolo do Campeonato Paulista. O União agora tem oito pontos, ocupando a liderança do Grupo 2 e a terceira colocação no geral. O Mogi também tem oito pontos e divide a terceira colocação com o União no geral e ocupa a segunda colocação no Grupo 1. A partida começou um pouco morna, tendo em vista a situação folgada das duas equipes. Aos 16 minutos, em vacilo do meio campo do União, o atacante Paulo Nunes lançou Neto, livre, dentro da área. O veterano Ivan Rocha fez o pênalti. Na cobrança, Dênis marcou o primeiro gol da partida. O Mogi parecia querer mais e continuou pressionando, mas o União se organizava e conseguia aproveitar os espaços deixados para armar rápidos ataques. Em contra-ataque rápido, numa impressionante triangulação, o meia Osmar aproveitou passe de Valdo e bateu forte, de fora da área, empatando a partida, aos 36 minutos da primeira etapa. Logo no primeiro minuto de partida, João Paulo sofreu pênalti, ele mesmo bateu e virou o placar. Aos sete minutos, o Mogi Mirim empatou em cobrança de falta ensaiada, com Dênis novamente. Ao final da partida, os dois times consideraram o empate um bom resultado. O União São João recebe o América, no Hermínio Ometto, na próxima quarta-feira à noite. O Mogi joga contra a Ponte Preta, em Mogi Mirim, também na quarta-feira. União São João: Rafael; Diguinho, Ben-Hur, Félix e Valdo; Ivan Rocha (Marcio Andrade), Talles, Osmar e Leonardo (Branco); Tosca e João Paulo(Cristiano). Técnico: Arnaldo Lira Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Bruno, Chicão, Joel e Alessandro; Zé Luís, Márcio, Neto (Batista) e Douglas (Joilson); Dênis e Paulo Nunes (Paulinho). Técnico: Luis Carlos Winck Gols: Dênis (pênalti) aos 17 e Osmar aos 36 minutos do primeiro tempo; João Paulo a 1 e Dênis aos 7 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira Cartão amarelo: Ivan Rocha, Branco, Rafael, Ben-Hur, Zé Luís. Cartão vermelho: Joel Local: Estádio Hermínio Ometto