União e Paulista jogam a sorte na Série B Dois clubes do interior paulista vão estar em campo neste sábado à tarde participando da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O lanterna União São João luta contra o quase certo rebaixamento para a terceira divisão. E o Paulista de Jundiaí ainda sonha com uma vaga na segunda fase. O União São João enfrentará o Brasiliense, às 16 horas, no estádio Serejão, em Taguatinga. Com 16 pontos, o time de Araras não pode nem empatar, pois já estaria matematicamente rebaixado. Enquanto isso, o clube do Distrito Federal é o 7º colocado, com 34 pontos, e se classifica à próxima fase com uma vitória. Para esse jogo decisivo, o técnico Play Freitas terá força máxima no União São João. O zagueiro Tuca e o meia Juliano, que cumpriram suspensão, estão de volta. "Todos os jogadores estão à disposição e isso deu mais tranqüilidade na hora de montar o time. Agora é entrar em campo e buscar a vitória", disse o treinador. Situação oposta - O Paulista também joga neste sábado, quando recebe a Anapolina no estádio Jaime Cintra. O time de Jundiaí ocupa o 12º lugar, com 29 pontos, e precisa vencer para continuar com chances de classificação. Já a equipe goiana é a 16ª colocada, com 26, e está fora da briga. No Paulista, o técnico Zetti não poderá contar com o atacante Izaías, artilheiro do time com dez gols e que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O seu substituto será Luís Gustavo.