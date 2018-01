União e Ponte tentam deslanchar União São João e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, tentando sair das últimas posições do Campeonato Paulista. Os dois estão com os mesmos quatro pontos. Apesar disso, o União São João está em situação mais complicada, porque perdeu três jogos seguidos para Rio Branco (1 a 0), São Paulo (2 a 1) e Paulista (3 a 0), todos realizados fora de Araras. Por isso, o técnico Arnaldo Lira tem algumas dúvidas para escalar o time. Na lateral-esquerda, Magal e Wellington disputam a vaga de titular. E no ataque, o veterano Paulinho Kobaiashi pode voltar no lugar de Pires - mas existe também a possibilidade de Jean Carlo ser o escolhido para a posição. Enquanto isso, a diretoria do clube de Araras confirmou as contratações do meia Michel, que estava no Avaí, e do atacante Jack Jones, que estava na Arábia Saudita. Já na Ponte Preta, o clima é de otimismo. Afinal, o time vem de vitória, sobre a Portuguesa, na última sexta-feira, em partida que marcou a estréia do técnico Vadão. Mas a Ponte terá dois desfalques. O volante Romeu, expulso, dá lugar a Henrique. E no ataque, Roger, que levou o terceiro cartão amarelo, será substituído por Romualdo. Outra mudança, por questão tática, é a entrada de Lindomar na vaga de Caio no meio-de-campo.