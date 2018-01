União elimina Palmeiras da Copa SP Na abertura das oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores, o União São João venceu de virada o Palmeiras por 3 a 2 na tarde desta terça-feira, em Araras, e se classificou para a quarta fase, onde enfrenta o vencedor do confronto entre Rio Branco-SP e Paraná, em Americana. Com a eliminação, o Palmeiras continua sendo o único time grande de São Paulo a não ter um título na competição. Mas o Palmeiras saiu na frente com Vinícius, em cobrança de falta, aos 21 minutos. Três minutos mais tarde, Clébson colocou a bola entre as pernas de Belém e foi derrubado na área: pênalti. André bateu e igualou o placar. No segundo tempo, a defesa do Palmeiras, mostrando insegurança, fez mais um pênalti, desta vez de Belém e Júnior em cima de Clébson. André cobrou novamente e colocou o União na frente. Com isso, o Palmeiras iniciou uma verdadeira pressão ao gol do União São João, que em um contra-ataque, definiu o placar com Guilherme Carvalho aos 41 minutos. Nos acréscimos, Mangabeira derrubou Vinícius na área e na cobrança de pênalti ele próprio diminuiu. No outro jogo da tarde, o Vila Nova-GO venceu por 2 a 0 Grêmio e também se classificou. Pedro Júnior marcou os dois gols do time goiano, que na próxima fase, enfrenta o vencedor do confronto entre Corinthians e Atlético-MG.