União empata e fica perto do rebaixamento O União São João de Araras não deve mesmo evitar o rebaixamento para a Série C do Brasileiro em 2004. O time voltou a mostrar muitas deficiências diante do São Raimundo, no empate sem gols, neste sábado à tarde, no estádio Hermínio Ometto , em Araras. O time paulista permanece na lanterna com apenas 16 pontos. O São Raimundo chegou aos 24 pontos e se livrou do rebaixamento. A situação do União continua crítica. O time tem dois pontos a menos que o Gama (18), penúltimo colocado, e quatro pontos a menos do que o Caxias (20), antepenúltimo. Os dois próximos jogos do União serão contra o Brasiliense, dia 20, em Brasília, e depois em casa diante do Paulista encerra sua participação na competição. Mas o time foi incompetente, praticamente não criando nenhuma grande chance durante todo o jogo. Só no final, aos 40 minutos do segundo tempo é que Adilson acertou a trave do goleiro adversário. O São Raimundo, que só precisava do empate, deixou a cidade satisfeito. OUTROS JOGOS - Na Boca do Jacaré, o Brasiliense venceu o CRB, por 2 a 1, chegando aos 34 pontos, em quarto lugar e praticamente classificado. O CRB ficou com 26 pontos, estando quase fora da segunda fase. O time da casa abriu o placar com Paulo Isidoro a os 11 minutos, mas o CRB empatou com Wagner Wesley aos 13. Iranildo, ex-Flamengo, fez o segundo gol aos 27 minutos. BELÉM: Em Belém, o já classificado Remo, perdeu do Náutico, por 3 a 1. O time pernambucano saiu na frente aos 13 minutos, com Jorge Henrique. O Remo ainda teve a chance de empatar no final do primeiro tempo, quando Valdomiro chutou um pênalti defendido pelo gol eiro Gilberto, que tinha substituído o titular Edervan. No segundo tempo, o Náutico ampliou com Kuki aos 22 e Wilson Surubim aos 24 minutos. Valdomiro, aos 43 cobrando pênalti, fez o gol de honra do time da casa que continua em terceiro lugar, com 35 pon tos. O Náutico, com 29 pontos, ocupa a oitava posição. RECIFE: Em Recife, o Santa Cruz saiu perdendo, mas virou em cima do Caxias, por 3 a 1. Luciano Rosa abriu o placar aos 17 minutos, mas Fabrício empatou aos 36 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o time pernambucano marcou mais dois gols com Valença aos 38 e Ailton aos 42 minutos. O Santa Cruz, agora, tem 32 pontos, em sexto lugar. O Caxias é antepenúltimo colocado, com 20 pontos, ameaçado pelo rebaixamento.