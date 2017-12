União enfrenta Gama com terceiro goleiro Em último lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas oito pontos conquistados, o União São João continua seu martírio na competição. Depois de perder o zagueiro Tininho, que ficará afastado dos gramados por cerca de dez meses , desta vez o problema é o goleiro Gilson. O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e não tem condições de enfrentar o Gama neste sábado. Alessandro, seu substituto imediato, também foi vetado pelo departamento médico. Sem opções, o técnico Roberto Cavalo confirmou a entrada do júnior Eder e do juvenil Vágner no banco de reservas. Em compensação, o treinador terá algumas novidades. O zagueiro Rildo, o lateral Diguinho e o meia Viton voltam de suspensão e estão à disposição do técnico.