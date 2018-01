União enfrenta o Santa Cruz no Arruda O União São João faz sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Arruda, diante do Santa Cruz. O time de Araras espera render mais que na última edição da competição, quando brigou para não ser rebaixado à Terceira Divisão. A confiança é tamanha que o presidente do clube, José Mário Pavan, acredita que o time este ano possa conquistar o acesso e voltar à elite do futebol brasileiro, ausente desde 1997. ?Nossa intenção é voltar à primeira divisão, pois lá é que estão os maiores investimentos. Sabemos que esse campeonato é complicado, mas valerá a nossa sobrevivência." Para buscar a primeira vitória logo em sua estréia, o técnico Paulo Roberto ainda tem dúvida no ataque para escalar o time titular. Geovani e Laércio brigam por uma vaga ao lado do experiente João Paulo no comando de ataque. No meio, o União mais uma vez contará com a presença de Juliano. Pouco aproveitado pelo técnico Geninho no Corinthians, o jogador voltou para defender o time de Araras e tem presença confirmada diante do Santa Cruz nesta sexta. No time pernambucano o técnico Péricles Chamusca tem problemas para escalar o seu ataque. Devido aos salários atrasados, Milton pediu dispensa e já negocia sua rescisão de contrato com a diretoria. Com isso, o treinador deslocou o meia Dimas para a posição, enquanto não chegam os reforços pedidos para a posição.