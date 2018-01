União enfrenta Santista com desfalque O técnico Claudio Garcia vem conversando bastante com seus jogadores durante a semana para que sua equipe consiga a recuperação no Campeonato Paulista 2001 diante da Portuguesa Santista, neste domingo, pela quinta rodada da competição. O único desfalque é o meia João Santos, que cumpre o segundo jogo de suspensão. Aílton entra em seu lugar.