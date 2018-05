União fará acordo com sedes para conter gastos na Copa

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, informou nesta terça-feira que o governo federal assinará no dia 13 de janeiro um termo de compromisso com cada cidade que irá sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014. A ideia da União é adotar uma postura mais prudente em relação aos investimentos para a Copa para evitar problemas como os que ocorreram durante a preparação dos Jogos Pan-Americanos em 2007.

Ele contou que, naquela época, foram divididas tarefas com a prefeitura e o Estado do Rio que não foram cumpridas. Por conta disso, a União teve de assumir investimentos para não correr o risco de as obras não serem entregues a tempo. Agora, o governo federal quer colocar as atribuições de cada cidade no papel.

Bernardo lembrou ainda que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, declarou que as obras da Copa seriam feitas com recursos privados. "Os estádios são tarefa da iniciativa privada ou dos entes federativos a quem eles pertençam. Entretanto, melhoria do transporte público, da mobilidade das pessoas, é tarefa de governo", destacou.

O ministro disse que o governo já abriu linhas de financiamento baratas para ampliar a rede hoteleira das cidades brasileiras e para financiar as obras nos estádios.

Bernardo disse também que o programa de investimento dos aeroportos será de responsabilidade do governo federal. "Temos que fazer investimentos ou teremos um colapso nos aeroportos", disse. Segundo ele, em 2009, mesmo com a crise financeira, o número de passageiros de transporte aéreo subiu 10% em relação ao ano passado.

Sobre a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, o ministro disse que ainda terá uma reunião formal com o governador do estado para decidir a atribuição de cada esfera de governo. Ele destacou, no entanto, que parte da estrutura que será realizada para a Copa será aproveitada na Olimpíada.