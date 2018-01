União faz jogo de vida ou morte em Araras Ainda com esperanças de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o União São João recebe o São Raimundo, neste sábado, às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, num jogo de vida ou morte. O time ararense é o lanterna, com 15 pontos, e precisa vencer os três jogos que terá pela frente, além de torcer contra Gama e Caxias para fugir do rebaixamento. O time amazonense soma 23 pontos e tem remotas chances de cair ou mesmo se classificar. Pensando somente na vitória, o técnico Play Freitas promete colocar o União no ataque. Na vaga do volante Tuca e do meia Juliano, ambos suspensos, o treinador escalará Diguinho, que vinha atuando como zagueiro, e Viton, respectivamente. Na defesa, Rildo retorna de suspensão. No São Raimundo, o técnico Paulo Galvão não deve fazer nenhuma mudança. As esperanças de gol do time ficam para o atacante Marcelo Araxá, enquanto Neto comandará o meio campo. Outros jogos - Com início às 16 horas, em Belém, o Remo, que tem 35 pontos e já está classificado, jogará contra o Náutico (26), que ainda sonha com a classificação. O Santa Cruz (29), tentando se manter entre oito primeiros, pegará o Caxias (20), que luta contra o rebaixamento, em Recife. O Brasiliense (31), favorito a ficar com uma das vagas da segunda fase, promete acuar o CRB (26), em Taguatinga.