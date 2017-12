União goleia América em Araras: 8 a 3 O União São João aplicou a maior goleada do Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer o América, por 8 a 3, sábado à noite, no estádio "Hermínio Ometto", em Araras. Com esta vitória, o União assumiu a liderança isolada do Paulistão com 25 pontos. O América continua com 17 pontos, em quinto lugar. Esta foi a maior goleada da competição. Mas o União pode perder a liderança para o Santo André que enfrenta o União Barbarense, neste domingo à tarde, no ABC, no complemento da primeira rodada do returno. Não só pelo placar, mas o jogo foi bastante estranho. O América, curiosamente, abriu 2 a 0, com gols de Jales aos 11 e aos 15 minutos do primeiro tempo. Mas o time da casa partiu para a reação e conseguiu a virada. Pintado diminuiu aos 16, o zagueiro Polaco empatou aos 27 e o veterano João Paulo virou aos 44 minutos, num golaço. No começo do segundo tempo, o União matou o jogo com dois gols relâmpagos de Mauro e João Paulo, aos 3 e 5 minutos, respectivamente. Mesmo com alguns jogadores machucados, o União ainda soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais em campo, porque o volante Perivaldo foi expulso. O atacante Paulinho Bonfim diminuiu aos 17 minutos. O União depois esperou a hora para liquidar com o adversário. Mauro fez o sexto gol aos 20 e o sétimo aos 29 minutos. E aos 43 minutos Juliano completou a goleada, a maior do Paulistão.