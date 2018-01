União goleia Mogi pelo Paulistão O União São João foi o destaque dos jogos do Campeonato Paulista da Série A-1 realizados, neste sábado à tarde, no estádio "Hermínio Ometto". O time de Araras goleou o Mogi Mirim, por 4 a 0. O invicto Ituano empatou, em casa, com a Internacional, em 1 a 1, enquanto em Americana, Rio Branco e Santo André fizeram um jogo muito equilibrado e que também acabou empatado, mas sem gols. A liderança do Paulistão é do Juventus, com 14 pontos, seguido por América e Botafogo com 13 pontos. O América tem o melhor ataque da competição, com 16 gols, enquanto o Juventus tem o principal artilheiro, o atacante Alex Alves, com seis gols. Ituano 1 x 1 Internacional: O Ituano manteve sua invencibilidade no Campeonato Paulista ao empatar, em 1 a 1, com a Internacional, neste sábado à tarde, no Estádio Novelli Junior, em Itu. O Ituano abriu o placar com o zagueiro Vinicius aos 23 minutos do primeiro tempo, mas a Internacional empatou logo no começo do segundo tempo, aos seis minutos, com o lateral Leandro. Rio Branco 0 x 0 Santo André: O empate sem gols entre Rio Branco e Santo André, neste sábado à tarde, no estádio "Décio Vitta", em Americana, foi o resultado mais justo para dois times que entraram em campo preocupados somente com a marcação. O primeiro tempo passou sem nenhuma chance de gol para qualquer time. Na etapa final, o técnico Zé Teodoro ainda tentou mudar seu ataque, mas não furou o bloqueio defensivo do Santo André, que tem 11 pontos na quarta posição. O Rio Branco soma sete pontos e está na sétima posição. União São João 4 x 0 Mogi Mirim: O União São João goleou o Mogi Mirim, por 4 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. A vitória pode significar a queda do técnico Adilson Baptista, do Mogi Mirim, que soma apenas dois pontos e ocupa a penúltima posição. Juliano abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o União soube esperar o momento para definir a vitória. Luciano Santos marcou dois gols, aos 18 e aos 26 minutos, enquanto o veterano atacante João Paulo completou o placar aos 20 minutos.