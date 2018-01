União goleia Santista por 7 a 2 O União São João goleou a Portuguesa Santista por 7 a 2, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O zagueiro Andrei marcou quatro gols e é o novo artilheiro da competição. Com a vitória, o time da casa chegou aos seis pontos, o mesmo que o time santista. A equipe da casa começou de forma arrasadora e abriu o placar logo a um minuto de jogo com Andrei, cobrando pênalti. Ele mesmo fez o segundo gol aos oito minutos, novamente de pênalti, e o terceiro aos 16 minutos. Atordoada, a Portuguesa Santista deu espaço e o União São João marcou mais dois gols com Fábio Lima, aos 24 e Edu Sales aos 27 minutos. Jean descontou para a Portuguesa Santista, aos 39 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Portuguesa Santista esboçou uma reação e marcou o segundo gol aos 4 minutos, com Jean Carlo. Mas ficou por aí. O zagueiro Andrei, novamente, marcou o sexto aos 20 minutos e Junior Amorim, de pênalti, aos 20 minutos, fechou o placar em 7 a 2 para o time da casa.