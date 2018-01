União já fala em decidir a final O União São João está preparado para chegar à decisão do Campeonato Paulista da Série A1. Este é o discurso que todos no clube adotaram nesta semana durante a preparação para a partida contra o Corinthians, domingo, no estádio do Pacaembu. Com 20 pontos e ocupando a décima colocação, o União de Araras está na briga por uma das três vagas que restam para a fase decisiva da competição. "Dependemos apenas de nós, já que chegaremos aos 26 pontos com duas vitórias nos dois jogos que restam e, inclusive, venceremos um dos times que estão na briga direta com a gente", afirma o técnico Celinho. No confronto entre os dois melhores ataques do Campeonato Paulista - o Corinthians marcou 35 gols, contra 32 do União - os jogadores e a comissão técnica apostam em si mesmos. "Temos mostrado durante os jogos que temos condições de vencer. Além disso, sempre enfrentamos times em alta conseguimos um resultado positivo. Foi assim contra o Santos, o São Caetano e o Rio Branco, como exemplo", diz o treinador. Outro fator que faz com que todos no União acreditem num resultado positivo é o fato de ter marcado gols em todos os jogos que disputou. "Mesmo acreditando num resultado positivo, somos os franco-atiradores. O favorito para este jogo é o Corinthians, que está mais perto de uma classificação", diz o meia Aílton, um dos mais experientes do grupo e que já defendeu o Grêmio-RS, Botafogo-RJ e Flamengo. Depois de dois dias de folga, todos no clube se reapresentaram nesta terça-feira pela manhã e trabalham dois períodos. O mesmo acontece nesta quarta-feira, quando o elenco realiza um coletivo. Para o jogo contra o Corinthians, o único desfalque é o volante Fabrício Sousa, suspenso pelo segundo cartão amarelo.