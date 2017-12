União: lanterna motivado contra o líder Embora esteja na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas 11 pontos, o União São João está bastante motivado para o duelo dos opostos contra o líder Palmeiras, neste sábado, às 16 horas, no Parque Antártica, em São Paulo. O time de Araras luta desesperadamente para escapar do rebaixamento. A vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa, na rodada passada, deixou os jogadores e o próprio técnico Roberto Cavalo mais otimistas. "Sabemos que será um jogo muito complicado, mas o grupo está bastante confiante. Apesar das dificuldades, existe a possibilidade d e sairmos com a vitória", analisou o treinador, ainda esperançoso de livrar o time da Série C. Para a partida, o União terá um time com várias mudanças e improvisações. Na defesa, o lateral Diguinho substitui o zagueiro Félix, contundido. Como o volante Wilson Mathias está suspenso pelo terceiro amarelo, o meia Fabinho, que cumpriu suspensão, reto rna ao time. A boa notícia fica por conta do goleiro Gilson, que se recuperou de uma lesão e entra no lugar de Alessandro. No ataque, Danilo sai para a entrada de Adilson. Enquanto isso, o atacante Fábio Azevedo continua improvisado na lateral-direita.