União Leiria acaba com seqüência invicta do Porto O Porto deu adeus a série de oito vitórias consecutivas no Campeonato Português ao ser superado nesta sexta-feira pelo União Leiria por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Magalhães Pessoa. A partida foi válida pela abertura da 16ª rodada do Nacional. Apesar do tropeço, o clube comandado pelo treinador Jesualdo Ferreira segue na liderança da competição com 40 pontos, sete à frente do segundo colocado, o Sporting, que pega o Boavista no domingo, em Porto. Já o União Leiria assumiu a quarta colocação, ao lado do Braga, com 25 pontos. O único gol da partida saiu aos 26 minutos do segundo tempo, após jogada individual de Ivanildo, o brasileiro tocou para Tixier bater sem chances para o goleiro Helton, que foi convocado pelo treinador Dunga para o amistoso da seleção brasileira contra Portugal.