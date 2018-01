União Leiria contrata goleiro Hélton O União Leiria contratou o goleiro Hélton, do Vasco, para a temporada 2003 do Campeonato Português, informou nesta terça-feira o clube. O jogador de 24 anos vai substituir o reserva Fernando Ferreira, contundido. ?Com Hélton, deixamos de ficar em perigo por possíveis lesões?, disse o presidente do clube luso, João Bartolomeu. O União Leiria é o sexto colocado do torneio nacional, com 24 pontos.