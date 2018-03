União Leiria contrata Paulo César O atacante brasileiro Paulo César Rocha Rosa, do Rio Ave, time da primeira divisão portuguesa, foi contratado pelo União Leiria para a próxima temporada. O brasileiro, de 25 anos, chegou a Portugal em 2000 para atuar pelo Gil Vicente e, nas duas temporadas seguintes, defendeu o Vitória de Guimarães. Depois de uma passagem pelo Brasil durante 2003, o atacante retornou no mesmo ano a Portugal para jogar no Rio Ave.