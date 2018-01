União mantém esperança de não cair O empate entre Caxias e Sport, terça-feira, deixou o elenco do União São João mais animado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Se a equipe gaúcha tivesse vencido, o União já estaria automaticamente rebaixado à Série C em 2004. Segundo o técnico Play Freitas, todo o grupo ficou na torcida contra o Caxias, mas agora o pensamento é só para o Brasiliense, adversário de sábado, em Taguatinga, na Boca do Jacaré. ?A primeira etapa superamos sem entrar em campo, no entanto não podemos mais vacilar. Vamos ter pela frente dois times muito bons - além do Brasiliense, o time pega o Paulista, em Araras." Para fugir do rebaixamento, o União precisa vencer os dois jogos restantes e ainda torcer por uma derrota do Gama (penúltimo, com 18) e do Caxias (22º, com 21, e um jogo a mais). O time paulista é o lanterna da Série B, com apenas 16 pontos.